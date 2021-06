Covid: Torino, Unione Industriale inaugura hub vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato stamattina, a Torino, il Centro che l’Unione Industriale di Torino mette a disposizione in via Vela 17 per la vaccinazione anti-Covid dei dipendenti delle aziende associate. Erano presenti Andrea Tronzano e Fabrizio Ricca, assessori della Regione Piemonte, Marco Pironti, assessore della Città di Torino, il capitano Luigi Filippo Visone, co-mandante della Compagnia Carabinieri Torino San Carlo, Antonio Rinaudo, commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, Carlo Picco, direttore generale Asl Città di Torino, Luigi Del Vento, vicepresidente della Croce Rossa Torino, Fabio Marchi, presidente di Humanitas Torino, Cristina Tumiatti, presidente del Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino, Massimiliano Cipolletta e Marco Lavazza, vicepresidenti dell’Unione Industriale di Torino e Angelo Cappetti, direttore dell’Unione Industriale di Torino. L’obiettivo dell’iniziativa è dare un supporto alla campagna vaccinale della Regione Piemonte mettendo a disposizione delle imprese del territorio le sale del Centro Con-gressi, solitamente dedicate agli eventi. (segue) (Rpi)