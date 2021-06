Napoli: sabato riapre Parco sommerso di Gaiola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati realizzati, a cura del Parco, i necessari lavori di risanamento e messa in sicurezza della banchina del porticciolo danneggiata dalle mareggiate. Nel frattempo in questi giorni i volontari del Csi Gaiola onlus si sono mobilitati per ripulire spiaggia e scalinatella, invasa da rovi e cespugli dopo il lungo periodo di chiusura. Confermati quindi i due turni di accesso (9-13 e 14-18) con sistema di prenotazione online all'indirizzo https://www.areamarinaprotettagaiola.it/prenotazione, ma il numero di bagnanti per turno è stato portato a 100 per un totale quindi di 200 bagnanti al giorno. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle Pari opportunità con delega al mare, Francesca Menna: "Il nuovo sistema di prenotazione, che verrà anche sperimentato sulla spiaggia delle monache, garantirà ancor più un accesso plurale e democratico ai cittadini all'insegna della sostenibilità ambientale in un luogo unico della nostra città". Afferma, invece, il direttore del Parco sommerso, Maurizio Simeo:"Siamo felici che proprio all'interno di una riserva marina e parco archeologico sommerso, grazie ad una sana collaborazione istituzionale si sia trovata la chiave per dimostrare la possibile convivenza tra fruizione pubblica, tutela del patrimonio e sicurezza dei cittadini". (Ren)