Napoli: Gallo (M5s), arresto ex vicesindaco, subito commissione d'accesso a Torre Annunziata

- "Se viene arrestato un ex vicesindaco che non è più in carica ad indagine ancora in corso o è per una possibile fuga, per reiterazione del reato o per inquinamento di prove. Se fosse per inquinamento delle prove sarebbe preoccupante perché significherebbe che i legami con la politica o con l'attuale amministrazione potrebbero essere ancora in piedi. Oggi più di la richiesta di una commissione di accesso per Torre Annunziata già rivolta al prefetto nelle settimane scorse in un incontro istituzionale diventa sempre più attuale". Così in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo in merito alla nuova svolta nelle indagini sullo scandalo mazzette a Torre Annunziata (Na).(Ren)