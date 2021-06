Napoli: sindaco di Procida, aperta piattaforma vaccino a dodicenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato 5 giugno continuano le vaccinazioni presso il Municipio. Saranno recuperate le seconde dosi Pfizer, per chi al precedente appuntamento non le ha potute fare". Così il sindaco di Procida (Na) Raimondo Ambrosino. "Potranno vaccinarsi i ragazzi di 16 anni compiuti, e i diciassettenni - ha aggiunto - Recuperano la prima dose anche tutti i cittadini che finora non l'hanno fatta, a condizione di aver eseguito la registrazione in piattaforma". "Nel frattempo possono iscriversi tutti i ragazzi dai 12 anni compiuti: per loro presto sarà definito un nuovo appuntamento - ha chiarito Ambrosino - I minorenni che verranno a fare il vaccino dovranno essere accompagnati da almeno un genitore". (Ren)