Sardegna: rete ciclabile, al via integrazione due itinerari nell'oristanese, 33 milioni per ciclovia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Regione alla convenzione per l'integrazione dell'itinerario ciclistico Tharros-Oristano-Terralba e Oristano-Bosa, previsto nell'ambito della rete ciclabile sarda, con il percorso ciclopedonale che riguarda Bosa marina. Si tratta di un ulteriore tassello che si aggiunge al progetto di promozione della mobilità ciclistica in Sardegna, quindi dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane e sia per le attività turistiche e ricreative che di recente ha visto la disponibilità del governo di destinare 33 milioni di euro per la ciclovia della Sardegna (risorse Pnrr). La Giunta regionale, su proposta dell'assessore dei Lavori pubblici, Aldo Salaris, ha approvato la convenzione tra Regione, Arst (in qualità di soggetto attuatore degli interventi sulla rete ciclabile regionale), Unione dei comuni del Montiferru e dell'Alto Campidano e comune di Bosa, che consente di integrare l'itinerario Terralba-Oristano-Bosa della rete ciclabile regionale con il percorso ciclopedonale che riguarda Bosa Marina-Turas-Magomadas e la cui progettazione e realizzazione è stata appunto affidata all'Unione dei comuni. (segue) (Rsc)