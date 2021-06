Abruzzo: Wwf a comune Chieti, una panchina per ricordare diretto a Tutela ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un atto simbolico che rappresenti anche un confermato impegno per la tutela e il potenziamento del verde urbano: è questo il senso della richiesta presentata al comune di Chieti dall'Associazione Splendente, presieduta da Rebecca Rossi, cui il Wwf Chieti-Pescara ha ben volentieri aderito, per la collocazione, nella Villa comunale, di una panchina di colore verde chiaro come simbolo del diritto alla Tutela ambientale. L'istanza è stata indirizzata al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e agli assessori ai Lavori pubblici e al Verde, anche in relazione alla delibera di Giunta che prevede la realizzazione del Progetto delle Panchine dei diritti. L'amministrazione municipale metterà a disposizione la panchina, in prossimità di quella Azzurra già realizzata dal comune di Chieti con Unicef ed Anci nella zona del cosiddetto laghetto di Nettuno; i volontari delle due associazioni provvederanno invece a tinteggiarla. L'inaugurazione è prevista sabato 5 giugno in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale dell'Ambiente. Anche questa una data simbolica, la stessa nella quale, non a caso, il Wwf celebra la propria Giornata delle Oasi con iniziative previste pure domenica. "Un'azione - commentano all'unisono Rebecca Rossi e la presidente del Wwf Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco - che vuole andare anche al di là del suo valore di messaggio alla comunità: nell'occasione chiediamo infatti all'amministrazione municipale di mantenere sempre la massima attenzione alla salute dei cittadini e alla tutela del verde urbano anche attraverso la realizzazione di giardini diffusi a disposizione dei cittadini con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in tutta la città". (Gru)