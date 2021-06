Abruzzo: Marsilio, Giochi del mare di Vasto evento simbolo di ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà, domani, venerdì 4 giugno, a Vasto (Ch), la 18esima edizione dei Giochi del mare, manifestazione che si concluderà martedì 8 giugno. Organizzati dalla Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, avrà luogo sulla spiaggia e nello specchio di mare prospiciente la città rivierasca. Partner della Fipsas sono la Regione, il comune di Vasto, il corpo della Capitanerie di porto, la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti e la Protezione civile. Questa mattina, a Pescara, in Regione, alla presenza del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e dell'assessore allo Sport, Guido Liris, la presentazione dell'evento che coniugherà sport, salute e valorizzazione della disabilità anche in ambito sportivo. Circa venti le discipline previste tra cui beach volley, beach soccer, badminton, bocce e immersioni in apnea. A tal proposito, i fondali di Vasto saranno lo scenario naturale della kermesse che vedrà l'effettuazione di due tentativi di record del mondo in apnea. Saranno la varesina Livia Bregonzio, pluricampionessa di specialità, e la frentana Ilenia Colanero, al suo primo tentativo di record tra i diversamente abili, a tentare l'impresa. (segue) (Gru)