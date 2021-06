Campania: Pierro (Lega), sospensione Aba, interrogazione a De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierro ha aggiunto: "Con una nota circolare del 26 maggio, l'Asl Salerno ha comunicato ai centri accreditati e alle equipe Aba a esse afferenti la sospensione dell'erogazione del trattamento Aba nei periodi: 1-31 agosto e 15-31 dicembre p.v. Le linee guida del Ministero della Salute, in particolare la linea guida 21, riconoscono il metodo Aba quale terapia a maggiore evidenza scientifica nella cura del disturbo dello spettro autistico. La continuità terapeutica è alla base del successo della terapia Aba e non è accettabile un'interruzione del trattamento, neanche in periodo di ferie". Quindi il consigliere leghista campano ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "I suddetti consiglieri regionali interrogano il presidente della giunta su quali azioni voglia porre in essere per assicurare la continuità dell'assistenza terapeutica ai pazienti affetti da disturbo dello spettro autistico anche in Provincia di Salerno". (Ren)