Molise: Consiglio regionale indica nuovi componenti Consiglio direttivo Istituto "Vincenzo Cuoco"

- Il Consiglio regionale del Molise, nel corso della seduta antimeridiana, ha provveduto ad indicare le signore Ilaria Zilli (11 voti) e Adriana Niro (8 voti) quali componenti del Consiglio direttivo dell'Istituto regionale per gli studi storici del Molise "Vincenzo Cuoco", in sostituzione di altrettanti consiglieri che hanno rinunciato all'incarico. Parimenti l'Assise, per lo stesso Istituto, ha designato quale componente del Collegio dei revisori dei conti il signor Antonio Maria Zurlo, anch'esso in sostituzione di un componente che ha rinunciato all'incarico. (Gru)