Sardegna: sì del Consiglio Comunale al nuovo stadio del Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 21 voti favorevoli e 6 astenuti il consiglio comunale di Cagliari ha dato il via libera alla variante sul nuovo stadio del Cagliari calcio e sugli interventi urbanistici nei quartieri San Bartolomeo e Sant'Elia. L'assemblea civica ha anche approvato il provvedimento sull'immediata esecutività della delibera che permette di poter partecipare al bando da 20 milioni di euro in scadenza il 4 giugno. La variante urbanistica permetterà di riunire i quartieri di Sant'Elia e San Bartolomeo alla città, oltre ad un miglioramento di viale Ferrara che passerà da 6 a 4 corsie diventando, in buona sostanza, un viale urbano. Per il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu, l'approvazione dei provvedimenti permetterà al Cagliari calcio di lavorare sull'elaborazione del progetto definitivo del nuovo stadio. Il consiglio ha accolto parzialmente l'osservazione presentata dall'Arst per il quale la modifica della viabilità conseguente all'abbattimento del cavalcavia di viale Ferrara comporterebbe anche una modifica del tracciato della metro che porta al Poetto. Rigettata invece l'osservazione del Cagliari calcio che chiedeva di realizzare, come prevedeva un vecchio progetto del 2019, un blocco unico per l'area commerciale. (Rsc)