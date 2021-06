Molise: Toma, fino al 14 giugno previsto l’arrivo di oltre 50 mila dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, nel corso dei lavori dell'Assemblea regionale che si sono conclusi nella tarda serata, ha dato notizia che da ieri e fino al 14 giugno è previsto l'arrivo di 50.230 dosi del vaccino anti Covid 19. Di queste 45.630 saranno del tipo Pfizer, 1800 del tipo Moderna, e 2.800 del tipo Astrazeneca. All'ammontare totale sono state detratte 5.000 dosi già anticipate ed utilizzate negli scorsi mesi su prestito da parte delle altre regioni."Queste dosi consentiranno di far procedere con speditezza la campagna vaccinale in Molise – ha commentato il presidente Toma - facendoci completare agevolmente le inoculazioni per la fascia di età che va dai 40 fino ai 49 anni e consentendoci, di seguito, di continuare con le altre parti della popolazione in base al graduale aumento degli approvvigionamenti". (Gru)