Sardegna: operazione Guardia Costiera su filiera pesca, 7 mila euro di sanzioni e 700 chili di pescato sequestrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settemila mila euro di sanzioni, oltre 700 chili di prodotti ittici sequestrati perché non commercializzabili, ed attrezzi da pesca non conformi: questo il bilancio dell'operazione complessa di controllo sulla filiera della pesca appena conclusa, coordinata dalla Direzione marittima di Cagliari al comando del Capitano di Vascello Mario Valente. Negli oltre 900 chilometri di giurisdizione territoriale lungo la fascia costiera da Bosa ad Arbatax sono stati effettuati 140 controlli e 91 ispezioni pesca, in esito ai quali sono stati riscontrati 5 illeciti amministrativi ed uno penale. Nel corso dell'operazione, è stato eseguito il sequestro di oltre 600 chili di pregiato tonno rosso perché pescato nonostante la chiusura della catture accessorie e il divieto di sbarco. La violazione di tale norma, oltre al sequestro del prodotto, ha comportato la sanzione amministrativa di 2.000 euro, nonché l'applicazione di 6 punti di penalità al comandante del motopesca e al titolare della licenza di pesca (al raggiungimento di 18 punti la licenza viene sospesa per tre mesi). Nell'ambito dell'attività a terra, i militari hanno intercettato un camion frigo con 100 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità e non commercializzabili, motivo per cui il prodotto è stato avviato a distruzione a spese del trasgressore, che è stato anche deferito all'Autorità giudiziaria per la detenzione di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. (Rsc)