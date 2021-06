2 giugno: a Napoli cerimonia in Piazza del Plebiscito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina in Piazza del Plebiscito a Napoli si è svolta la cerimonia di celebrazione del 75° anniversario della fondazione della Repubblica italiana alla presenza del sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia unitamente alle massime autorità civili, militari e religiose e ad una rappresentanza delle scolaresche del territorio. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, con rassegna dello schieramento della compagnia interforze, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha invitato i presenti ad un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della pandemia ed ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica ai prefetti in occasione della Festa della Repubblica. Alla cerimonia hanno preso parte anche l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, e il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. (Ren)