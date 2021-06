2 giugno: Manfredi, pensare al futuro scommettendo sui giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il valore della Costituzione, dell’ossatura dello Stato repubblicano, delle nostre istituzioni sono le fondamenta sulle quali poggiare il presente e costruire il futuro”. Così il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “In questo giorno di festa penso al futuro - aggiunge - A quello dei nostri giovani. È su di loro che l’Italia deve puntare e scommettere, è su di loro che dobbiamo realizzare la visione delle nostre città”. “Rendere reali e concrete le idee che ho in mente per Napoli - aggiunge l’ex ministro - con chi vorrà aiutarmi in questa sfida enorme: oggi, 2 giugno 2021, inizia un nuovo, intenso cammino che voglio affrontare con lo stesso entusiasmo che mi avete già dimostrato in questi primi giorni dopo l'annuncio della mia candidatura”. (Ren)