Napoli: Borrelli (Verdi), solidarietà alle guardie aggredite all'ospedale del Mare

- "Voglio esprimere piena solidarietà alle tre guardie giurate in forza all'ospedale del Mare aggredite martedì sera a colpi di stampella dallo zio di un ragazzo giunto al pronto soccorso in codice verde. Due delle guardie giurate hanno avuto 15 giorni di prognosi, mentre la terza 20 giorni per trauma cranico facciale con ematomi multipli al volto ed escoriazioni al setto nasale e contusione al polso destro. Una brutalità da parte dell'aggressore che, auspico, venga punita con il massimo della severità. Solo l'intervento dei carabinieri ha impedito che la cosa degenerasse ulteriormente. I militari hanno denunciato l'uomo per lesioni personali, minacce e interruzione di pubblico servizio. Accanto a questo sarebbe opportuno chiedere anche il risarcimento dei danni procurati a causa della sospensione del servizio e della necessaria sostituzione dei tre vigilantes per le prossime settimane". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. (Ren)