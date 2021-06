Napoli: smantellata organizzazione dedita a sfruttamento prostituzione, al vertice due donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stata smantellata dai carabinieri di Napoli un'organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione. Il gruppo, che aveva al vertice due donne, avrebbe sfruttato le prostitute in abitazioni nelle province di Napoli e Caserta. Secondo le indagini svolte dalla Tenenza di Melito e coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, il gruppo criminale gestiva i proventi della prostituzione lasciando alle prostitute il 50 per cento dei compensi ottenuti. Il sodalizio agiva secondo un organigramma precisa in cui ognuno aveva il proprio compito: dall'adescamento tramite annunci online fino al supporto tecnico per migliorare la visibilità delle loro offerte sul web. Il crescente via vai dei clienti era stato anche oggetto di un ordine del giorno durante un'assemblea condominiale nello stabile di uno degli appartamenti impiegati del sodalizio. Contestualmente sono state eseguite numerose perquisizioni. (Ren)