Napoli: oggi a Pozzuoli "Stand up-Capire la politica" di Napoli 20 30 con Alessandra Clemente

- Oggi, giovedì 3 giugno, dalle ore 18, si terrà l'iniziativa "Stand-up. Capire la politica" di Napoli 20 30, presso i giardini di Study Room Napoli a Pozzuoli, uscita Arco Felice. "Una serie di incontri - spiega una nota - per approfondire i temi e la pratica politica. Si parlerà di amministrazione comunale, condividendo l'esperienza diretta, fatta da amministratori della terza città d'Italia: le difficoltà, le responsabilità, le dinamiche e come si raggiungono gli obiettivi che impattano realmente sulla vita dei cittadini". Alessandra Clemente, candidata sindaco di Napoli, ha dichiarato: "Da molti anni la politica si è allontanata dalla vita della maggior parte delle persone, diventando qualcosa di lontano, non credibile e talvolta incomprensibile. Occorre riallacciare un legame tra i territori e gli organi di rappresentanza per dare forza ai nostri progetti di cambiamento e di sviluppo. 'Capire la Politica' per viverla e farla con la P maiuscola". All'evento prenderanno parte: Alessandra Clemente, candidata sindaco di Napoli e Rosaria Galiero, Assessore al commercio, ai mercati e alle attività produttive. L'iniziativa, fanno sapere gli organizzatori, è gratuita, ad accesso libero e all'aperto, nel rispetto delle norme anti-Covid-19. (Ren)