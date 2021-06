Napoli: Ciarambinio (M5s), coalizione plurale intorno Manfredi per il bene della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capisco che ci possa essere la nostalgia dell'opposizione ma bisogna fare uno scatto di crescita, la coalizione nata intorno a Manfredi è plurale e ha messo da parte la diversità per il bene di Napoli". Lo ha detto la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su radio Crc targato Italia. "Credo - aggiunge - che il M5s in Campania e a Napoli abbia dimostrato di essere un'ottima opposizione e con le mani libere, a partire dall'illegalità. Ora però dobbiamo dimostrare di saper governare, dobbiamo restituire a Napoli ciò che ci ha dato". Sulle priorità future della città Ciarambino ha sottolineato: "Guardiamo alla città intera. Manfredi ha detto parole importanti: 'Portiamo avanti la solidarietà per gli ultimi contro la destra'. Da sempre M5s si è sempre occupato di periferie e disagio ma bisogna lavorare anche con imprenditori e società civile per lo sviluppo del territorio. Parleremo con tutti i mondi perché la città necessita di tutti. Sono misure di cui vado particolarmente orgogliosa perché portano la mia firma. Facemmo una promessa ai cittadini campani, quella di portare fatti concreti. Con 900 mila euro abbiamo creato un distretto del mare visto che la Regione ha 500 km di costa. Investiamo sulla blue economy che può creare nuovi posti di lavoro. Fino ad oggi si è investito troppo poco e ci saranno 500 mila euro per la pulizia dei laghi flegrei che possono attrarre turisti. E poi abbiamo 600 mila euro per lo screening neonatale con un primo progetto pilota, evitiamo così rischi alle nostre mamme. Infine abbiamo sbloccato i fondi per i bonus fitti alle famiglie indigenti anche ai comuni che hanno delle pendenze nei riguardi della Regione", ha concluso Ciarambino sugli emendamenti degli M5s approvati in Regione. (Ren)