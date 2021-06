Ambiente: De Luca, roghi sono nel resto d'Italia non più in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli anni scorsi abbiamo verificato quanti e dove c'erano stati i roghi di rifiuti, e abbiamo notato che i fuochi erano ormai nel resto d'Italia, e non più in Campania". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione dello studio di biomonitoraggio ambientale "Spes" con l'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno. "Tuttavia - prosegue De Luca - nel 2016 abbiamo deciso di avviare una indagine terza e affidabile con l'Istituto Pascale, validata dall'Istituto superiore di sanità". La ratio della "indagine sugli inquinanti ambientali", chiarisce De Luca, ha come obiettivo "la sanità di eccellenza anche nell'ambito della prevenzione oncologica". "Con questa indagine abbiamo proceduto con l'operazione trasparenza che ci ha fornito l'indice di pressione ambientale basato su precisi indicatori: ricerca di base su suoli, acqua, prodotti agroalimentare, densità abitativa, presenza di industrie e discariche". "I tassi di inquinamento più elevati - chiarisce - è alto per alcuni metalli, in particolare nella Valle Sabato e Nella Valle dell'irto".(Ren)