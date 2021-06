Terra dei fuochi: a maggio diminuiti i roghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di maggio appena trascorso ha confermato la tendenza alla diminuzione del numero di eventi incendiari, che sono del 24 per cento inferiori a quelli dello stesso mese del 2020 (un totale di 116 di questo maggio contro i 152 del maggio scorso), nonostante una buona parte di quel mese dello scorso anno sia stata caratterizzata da lockdown rigido e conseguente riduzione al minimo delle attività produttive e sociali. Questi i dati delle operazioni svolte nella Terra dei fuochi. Ulteriormente diminuiti anche i roghi di rifiuti presso i campi rom, la cui percentuale sul totale degli eventi incendiari è scesa al 3 per cento del totale; va pur sempre ricordato, tuttavia, che si tratta di incendi che, per dimensioni e tipologia, continuano a destare comprensibile allarme sociale fra la popolazione. Si registra, peraltro, un aumento del totale generale – pari al 19,8 per cento – rispetto al dato molto positivo dello scorso mese di aprile, in coincidenza con l’avanzare della stagione calda. Si riporta la consueta tabella per evidenziare gli interventi di controllo e repressione (anch'essi in costante incremento) i quali, a fianco delle tradizionali verifiche sulle aziende (industriali, commerciali o agricole), restano focalizzati sul controllo e la prevenzione degli sversamenti di rifiuti nelle aree attigue agli insediamenti abitativi irregolari, anche mediante l’identificazione delle persone, sia a terra sia dall'aria (droni), e il sequestro dei mezzi che vi portano rifiuti.(Ren)