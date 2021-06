Sardegna: 22 musei dell'isola accreditati dal Sistema museale nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 22 i musei della Sardegna inseriti nel Sistema museale nazionale. La commissione del Sistema museale nazionale ha accolto all'unanimità l'istanza della Regione per l'equiparazione dei livelli di qualità dei musei del territorio con quelli fissati a livello ministeriale. In seguito a tale equiparazione, i musei già riconosciuti a livello regionale saranno inclusi nell'elenco dei musei del Sistema museale nazionale (Smn). "Un giusto riconoscimento per la qualità dell'offerta culturale dei nostri musei - ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas - che potranno fare parte del circuito nazionale e beneficiare del sostegno statale per il ruolo fondamentale che svolgono in campo scientifico e nella valorizzazione turistica della nostra terra". Il procedimento di riconoscimento prevedeva la verifica del rispetto di standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura definiti a livello nazionale e internazionale. L'inserimento nel Sistema museale nazionale, oltre a dare maggiore visibilità ai musei del territorio regionale, permetterà l'accesso a iniziative finanziarie, formative e culturali previste a livello ministeriale. (segue) (Rsc)