Napoli: giunta incontra giovani colombiani, più attenzione su caso Paciolla

- Gli assessori comunali alle pari opportunità, libertà civili e alla salute, Francesca Menna e alle politiche del lavoro, innovazione e autonomia della città, Giovanni Pagano, hanno incontrato oggi una delegazione di giovani appartenenti alla comunità colombiana presente a Napoli. Pagano e Menna hanno spiegato: "Abbiamo ascoltato la dura testimonianza riportata oggi sulla difficile situazione, economica e sociale, che sta vivendo la Colombia. Siamo preoccupati per le continue denunce di violazioni dei diritti umani nel paese sud americano, in particolare quelle sulle donne e sugli aderenti alla comunità Lgbt. La Colombia sta tornando, tristemente, al centro delle cronache internazionali, dopo le pesanti vicende legate alle tensione successive alla sigla degli accordi di pace, ancora fortemente disattesi". E dunque: "A Napoli siamo ancora molto scossi per la vicenda del cooperante Onu, Mario Paciolla, che meriterebbe maggiore attenzione da parte del governo italiano e della controparte colombiana. Abbiamo ribadito oggi la disponibilità, nostra e dell'amministrazione, a mettere in campo azioni di informazione e sensibilizzazione nella direzione della pace e del rispetto dei diritti umani e civili nel mondo". (Ren)