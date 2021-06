Salerno: Casciello (FI), 120 mln di extra deficit, il Comune rischia il default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’extra deficit del Comune di Salerno di 120 milioni impone una riflessione ed un’attenzione che vadano oltre gli ambiti del palazzo comunale”. Lo ha detto in una nota il deputato di Forza Italia Gigi Casciello che ha spiegato: “Sorprende il totale silenzio dei sindacati, delle associazioni delle attività produttive, di tutte le componenti sociali della città. Il Comune di Salerno è a rischio default. Mai come in questo momento è indispensabile dare un progetto nuovo per la guida della città di Salerno”. E ha aggiunto: “Il fatto che i rappresentanti locali abbiano oggi rilanciato la necessità, che personalmente avevo fatto mia e proposta nei giorni scorsi, di azzerare ogni corsa in avanti fatta da quanti autorevolmente e legittimamente si sono candidati alla carica di sindaco - facendo riferimento al centrodestra - mi sembra una opzione necessaria e inderogabile mai come in questo momento. L’unità del centrodestra è il presupposto dal quale bisogna ripartire e mi auguro che i responsabili provinciali, regionali, sappiano cogliere questo invito e questa sollecitazione". (segue) (Ren)