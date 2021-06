2 giugno: Clemente, fondamentale ruolo delle donne che contribuirono alla stesura della Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è la Festa della Repubblica e a più di 70 anni dal primo voto delle donne, Festa delle Madri Costituenti. All'impegno di tutte le donne che, in ogni parte d'Italia, hanno lottato e manifestato a favore del diritto delle donne a contribuire allo sviluppo economico, politico e culturale della Repubblica va il mio pensiero oggi". Così in una nota Alessandra Clemente, candidata sindaco di Napoli. "A seguito di questo impegno - prosegue - sono seguite leggi importantissime come l'abolizione della prostituzione, la costruzione degli asili nido, la definizione del sistema sanitario nazionale, leggi di riforma del diritto di famiglia, di parità nel lavoro pagato, le prime norme di contrasto alla violenza contro donne e minori. Il loro esempio ha saputo motivare molte altre donne nello scegliere di partecipare attivamente alla vita pubblica e ancora oggi ci parla di un modo concreto, pulito e alto di fare politica nelle Istituzioni, vicino alle persone. Mettere in evidenza il lavoro delle donne che contribuirono alla stesura della Costituzione e, insieme con questo, rimarcare l'impegno delle donne di oggi, fondamentale, per la crescita sociale, economica, culturale, politica è il mio modo per augurare a tutti buona festa della Repubblica come festa dei nostri diritti", conclude. (Ren)