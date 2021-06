Napoli: droga e armi in casa, 2 arresti ad Afragola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maddaloni (Caserta) hanno arrestato ad Afragola (Napoli) in flagranza due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Nel corso delle perquisizioni domiciliari e veicolari, i militari hanno rinvenuto prima 1,470 kg di hashish confezionati in buste di cellophane e 1,01 kg di marijuana essiccata; in seguito, nel corso dei successivi accertamenti domiciliari a carico del secondo indagato è stata rinvenuta anche una pistola cal. 6.35. Infine, nell’abitazione di un ottantasettenne, deferito in stato di libertà, sono stati scoperti, nella disponibilità degli arrestati, altri 2,8 kg di hashish suddivisi in 29 panetti, una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa e 13 proiettili. Gli arrestati sono stati ristretti presso la casa circondariale di Poggioreale a Napoli, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. (Ren)