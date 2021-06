Sardegna: Coldiretti, Pilloni Cavaliere del Lavoro riconoscimento all'amore e alla dedizione per territorio e agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un prestigioso e meritato riconoscimento, un premio alla carriera per chi con il lavoro e il sacrificio ha saputo non solo creare economia ma valorizzare il suo territorio nella sua vera essenza. Coldiretti Sardegna attraverso il suo presidente e il direttore, Battista Cualbu e Luca Saba, partecipa con orgoglio alla nomina del proprio socio Salvatore Pilloni Cavaliere del Lavoro da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Socio che negli anni scorsi aveva ricevuto dall'Organizzazione agricola il premio Sardo 100 per cento "per le capacità e la passione dimostrate, dopo il successo in altri campi imprenditoriali, nel valorizzare l'ambiente e la cultura di un territorio attraverso produzioni vitivinicole di eccellenza portando in alto il nome della Sardegna nel mondo". Salvatore Pilloni è l'unico sardo tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli. (segue) (Rsc)