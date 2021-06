Campania: Pierro (Lega), bocciato emendamento per ridurre tassa regionale per la caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo presentata richiesta di riduzione del 50 per cento per la tassa regionale sull'annualità 2021/2022 come forma di risarcimento per la mancata attività venatoria a causa delle restrizioni dovute al contrasto del Covid-19 e la medesima riduzione della quota dovuta all'Atc. In un primo momento avevamo avute anche rassicurazioni sulla possibilità di riduzione del 30 per cento ma, evidentemente, nel collegato alla finanziaria qualcosa è cambiato. Come Lega lo ribadiamo: occorre una forma di ristori per i tanti appassionati campani che non hanno esercitato attività venatoria nel 2020 e 2021. Ci attendiamo chiarimenti e risposte concrete dalla Regione alla nostra richiesta". Così in una nota il componente della Commissione Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Campania Attilio Pierro. (Ren)