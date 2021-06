Sardegna: sull'isola di Sant'Antioco immunizzati 9.500 residenti, domani si chiudono le vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Isola di Sant'Antioco si appresta a essere Covid-free. La vaccinazione di massa sulla popolazione dei Comuni di Sant'Antioco e Calasetta si avvia verso la conclusione. Circa 9.500 i vaccinati nell'Isola. Secondo i dati, ancora parziali, nell'arco delle prime cinque giornate, delle sei in programma, sono circa settemila le persone che hanno ricevuto la prima dose, vaccinati che si aggiungono ai 2.500 residenti già immunizzati prima dell'avvio della campagna. Intanto le somministrazioni proseguiranno al Palazzetto dello Sport di Sant'Antioco anche domani, per la giornata conclusiva. Dopo La Maddalena e Carloforte, Sant'Antioco e Calasetta chiuderanno la prima fase del progetto di immunizzazione per le isole minori della Sardegna, piano nato dall'accordo fra la Regione e la struttura commissariale per l'emergenza Covid e realizzato grazie alla collaborazione fra le istituzioni civili e militari. Sabato 5 e domenica 6 giugno le vaccinazioni ripartiranno da La Maddalena per il completamento del ciclo di immunizzazione con le seconde somministrazioni, si proseguirà quindi con Carloforte e, a chiudere, nuovamente su Sant'Antioco. (Rsc)