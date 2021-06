2 giugno: de Magistris, ripartire dai valori costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina in Piazza Plebiscito a Napoli si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera con istituzioni e Forze dell'ordine per il 75° anniversario della Repubblica Italiana. Presente, tra gli altri, il sindaco Luigi de Magistris che ha dichiarato: "Solidarietà, uguaglianza, giustizia sociale, diritti fondamentali sono i valori di questa Repubblica. Dobbiamo ripartire dai valori costituzionali, non solo le cariche pubbliche ma tutti i cittadini". (Ren)