Sardegna: approvata gara per collegamento marittimo Porto Torres–Isola dell'Asinara

- La Giunta regionale della Sardegna ha avviato una procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di collegamento e trasporto marittimo di persone, veicoli, merci e merci pericolose per la tratta Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale), per la durata di 6 anni. "Con questo procedimento – afferma l'assessore dei Trasporti, Giorgio Todde – intendiamo assicurare le condizioni ottimali di trasporto per merci e persone che per vari motivi si spostano sull'Isola dell'Asinara. Pur non essendo abitata, l'isola è infatti meta quotidiana di studiosi, ricercatori e lavoratori di Enti ed Organismi che a vario titolo ricoprono incarichi volti alla protezione, alla gestione e alla tutela del patrimonio naturalistico e ambientale dei territori dell'Area Marina Protetta, classificata anche come Sito di interesse comunitario (Sic) e Zona di protezione speciale (Zps)". (segue) (Com)