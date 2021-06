Covid: Mattarella, in ripartenza cruciale ruolo prefetti e capacità di fare rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa delicata fase, cruciale è il ruolo svolto dai Prefetti e da quanti esercitano una funzione pubblica, chiamati a sostenere le iniziative promosse per la ripartenza, il cui buon esito dipenderà dal contributo di tutti e dalla complessiva capacità di fare rete delle componenti istituzionali e della società civile". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai prefetti d'Italia in occasione della Festa della Repubblica, affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale. (Com)