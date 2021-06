2 giugno: Toma, celebrare Festa Repubblica è momento importante per la patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 75esimo anniversario della Festa della Repubblica il presidente della regione Molise, Donato Toma, ha rivolto ai molisani il seguente messaggio: "Celebrare la Festa della Repubblica è un momento decisamente importante per la patria e sempre emozionante per quanti lo vivono. Nel 1946 i nostri connazionali, chiamati alle urne a scegliere tra monarchia e Repubblica, optarono per la seconda. Non solo. Il 2 e 3 giugno di quell'anno, proprio in occasione del voto sul referendum, per la prima volta nel nostro Paese - ha continuato Toma -, ci fu il suffragio universale, in forza del quale tutti i cittadini maggiorenni, uomini e donne, poterono esprimere democraticamente la propria preferenza. Una conquista fondamentale per le cittadine italiane che, finalmente, ebbero la possibilità di esercitare il diritto di voto.Ciò che oggi appare ovvio è in realtà frutto di dure battaglie, sacrifici, rivendicazioni. Un lungo percorso iniziato con il Risorgimento, passato attraverso l'Irredentismo, conclusosi con la Resistenza". (segue) (Gru)