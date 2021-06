Napoli: Parthenope, da domani a Città della Scienza torna visitabile la mostra Missione Antartide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 2 giugno 2021 dalle ore 10 a Città della Scienza di Napoli riapre al pubblico la mostra Missione Antartide, 35 anni di missione italiana nel continente estremo, promossa dal Pnra – Programma nazionale di Ricerche in Antartide. "I visitatori - spiega una nota - saranno accolti dai ricercatori napoletani che hanno vissuto in prima persona l’esperienza delle spedizioni e che ripercorreranno le tappe fondamentali delle loro missioni nel continente estremo ed i principali risultati scientifici ottenuti, i biologi dell’Università Parthenope mostreranno anche una selezioni di campioni antartici. Il percorso espositivo comprende la descrizione degli elementi storici, giuridici ed istituzionali all’interno dei quali il programma è nato e si è sviluppato, una introduzione generale alla geografia dell’Antartide e un richiamo agli eventi che hanno preceduto la nascita del Pnra e la partecipazione dell’Italia al Sistema del Trattato Antartico. Un’area è dedicata ad illustrare l’addestramento in Italia del personale che partecipa alla spedizione e all’estimento di un tipico campo remoto polare". Per l’Università Parthenope domani saranno presenti: Giorgio Budillon - professore ordinario e vice presidente della commissione scientifica nazionale per l’Antartide ed i ricercatori Yuri Cotroneo, Pasquale Castagno, Luigia Donnarumma. In ottemperanza alle misure anti Covid, è possibile prenotare una visita collegandosi al sito di Città della Scienza. Protagonisti della trentaseiesima missione in Antartide, conclusasi a febbraio 2021, sono stati proprio i ricercatori dall'Università Parthenope Yuri Cotroneo, Pasquale Castagno, Giovanni Zambardino, ed il Prof. Pierpaolo Falco, insieme ai loro colleghi delle università di Genova e di Bologna e del Cnr. (Ren)