Napoli: Ronghi, bene demanio marittimo a Comuni ma occorre responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' molto positivo il conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale e interregionale della Regione ai Comuni, ma adesso mi aspetto capacità e senso di responsabilità da parte di questi ultimi nel gestire tali beni nell'interesse delle comunità e per lo sviluppo turistico del territorio, in particolare di Pozzuoli e dei Campi Flegrei". E' quanto ha affermato Salvatore Ronghi, già candidato con Fd'I e responsabile dei movimenti civici aderenti a "Sud Protagonista": "Per quanto riguarda Pozzuoli, la gestione da parte del Comune del Molo Caligoliano, dei porticcioli turistici e di tutti i beni del demanio marittimo può costituire una grande opportunità di crescita turistica ed economica per il territorio ma anche destare preoccupazione se a guidarla fosse l'attuale amministrazione che si è caratterizzata per scelte politiche volte a privatizzare la gestione del Rione Terra, che è il bene pubblico per eccellenza per i puteolani". Ronghi ha concluso: "Fortunatamente la norma entrerà in vigore tra un anno quando la città tornerà al voto e Figliolia non sarà più sindaco perché i puteolani sapranno valutare i fallimenti e gli errori della sua amministrazione". (Ren)