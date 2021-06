Ex Ilva: Bersani (Leu), non credo a colpevolezza Vendola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Nichi Vendola, dato che lo conosco da sempre, ho ancora qualche ragione in più di dire quello che dissi a suo tempo per Uggetti: non ci credo". Lo scrive su Twitter il deputato di Liberi e uguali, Pier Luigi Bersani, in merito alla sentenza della Corte d'Assise di Taranto che ha condannato l'ex presidente della Puglia a tre anni e mezzo di reclusione per l'accusa di concussione aggravata in concorso, in quanto, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe esercitato pressioni sull'allora direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, per far "ammorbidire" la posizione della stessa Agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'Ilva. (Rin)