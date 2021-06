Vaccino: giunte in Sardegna 79 mila dosi di Pfizer, ieri vaccinate 11.915 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 79 mila le dosi di vaccino Pfizer consegnate oggi in Sardegna (in anticipo rispetto alla data iniziale di consegna prevista per il 2 e 3 giugno). Sono giunte anche altre 10 mila dosi di Pfizer, un anticipo del carico la cui consegna era prevista per il 24 giugno. Ieri le vaccinazioni si sono fermate a quota 11.915, cifra ben al sotto delle potenzialità dei centri vaccinali attivi nell'Isola. Le inoculazioni complessive sono state finora 906.770 su 1.016.700 dosi consegnate, l'89,2 per cento del totale. Quasi il 16 per cento dei residenti in Sardegna ha ricevuto entrambe le dosi e solo una piccola parte ha ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson. Potrebbe essere firmato oggi l'accordo con Federfarma per dare il via alle vaccinazioni anche nelle 300 farmacie dell'Isola. (Rsc)