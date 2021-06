Sardegna: Zedda su cooperative sociali, finanziate tutte le richieste in graduatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato regionale al Lavoro della Sardegna ha concluso lo scorrimento delle graduatorie della legge regionale 16/97 finanziando 116 cooperative sociali di tipo "B" per un totale di oltre 2.850.00,00 euro. Lo ha reso noto l'assessore al Lavoro, Alessandra Zedda. "Il mondo delle cooperative in Sardegna riveste un ruolo strategico - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo regionale sardo -. Per questo, la Giunta Solinas e il Consiglio regionale hanno voluto finanziare l'intera graduatoria del bando per la concessione di contributi in conto occupazione a favore delle cooperative sociali di tipo 'B' - legge regionale 16/97 Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale - intervenendo con un incremento di risorse". Zedda ha, poi, proseguito: "Grazie all'approvazione della legge 8/2021 siamo riusciti ad accogliere tutte le richieste di finanziamento. Un incremento di risorse, che ha permesso di finanziare realtà aziendali importanti sia sotto il profilo economico che sociale. Spesso tante di loro operano nei comuni più piccoli e interni della nostra Regione, zone economicamente svantaggiate particolarmente colpite dagli effetti della pandemia". (Rsc)