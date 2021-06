Salerno: Casciello (FI), 120 mln di extra deficit, il Comune rischia il default (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casciello ha proseguito: "Personalmente ritengo che non ci sia altro da fare: ritrovare l’unità del centrodestra allargando chiaramente a tutte le esperienze civiche in un progetto nuovo senza pregiudizi, senza primogeniture, senza pretese e senza fughe in avanti, e che possa proporre alla città un rilancio vero, senza buttare via quanto di buono può essere stato fatto partendo da un presupposto: il Comune di Salerno è in una situazione di grave difficoltà per la quale chiaramente anche le Istituzioni nazionali, a cominciare nel Parlamento, dovranno, dovremo trovare le soluzioni necessarie, così come si sta pensando per altri Comuni in evidenti e più gravi difficoltà economiche come Napoli, Reggio Calabria”. Infine il deputato azzurro ha concluso: “Da questo punto di vista a Salerno bisogna ripartire da uno stato di necessità ma anche dalla necessità di un progetto nuovo e da una capacità di una nuova visione per il futuro della città. Ecco perché l’unità del centrodestra è fondamentale e inderogabile in questo momento, al di là di interessi di partito e al di là di interessi specifici per consenso di parte”. (Ren)