2 giugno: V. De Luca, per vera uguaglianza cittadini serve equa redistribuzione risorse

- "A 75 anni dal referendum che sancì la nascita della Repubblica italiana come unica e indivisibile, vogliamo ricordare questo evento fuori da ogni forma retorica di celebrazione per riaffermare l'uguaglianza sostanziale, non solo formale, di ogni cittadino di fronte allo Stato. Un obiettivo ancora oggi non completamente realizzato quando si parla di redistribuzione delle risorse per lo sviluppo territoriale e per il diritto alla salute". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione del 75esimo anniversario della Repubblica italiana. "È una sfida - prosegue - che, in nome della trasparenza e dell'efficienza, ci vede in prima linea a difesa delle prerogative della Campania e dell'intero Mezzogiorno", conclude. (Ren)