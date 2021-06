Sardegna: approvata gara per collegamento marittimo Porto Torres–Isola dell'Asinara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Isola dell'Asinara è infatti oggetto di attività di studio, ricerca scientifica, educazione ambientale e turismo. Pertanto, i servizi di collegamento verranno garantiti sui vari periodi dell'anno, in particolare con 3 coppie di corse giornaliere (andata e ritorno) nel periodo estivo, e 2 coppie di corse per tre volte alla settimana negli altri periodi dell'anno. Le corse dovranno essere assicurate mediante un traghetto in grado di trasportare passeggeri, merci e merci pericolose in un tempo non superiore a settantacinque minuti, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. "Intendiamo fare in modo che sulla tratta Porto Torres – Cala Reale sia garantita anche per i prossimi anni la continuità del servizio pubblico di collegamento marittimo così da assicurare i servizi minimi, continui, adeguati, certi ed accessibili al trasporto delle categorie indicate, ai fini della tutela del territorio e delle attività ad esso connesse" conclude l'assessore. Il bando interviene anche sulle caratteristiche dei mezzi di trasporto, mediante criteri di premialità relativi alle caratteristiche tecnico costruttive delle unità navali impegnate, e sull'applicazione di tariffe differenziate in base alle necessità dell'utenza. (Com)