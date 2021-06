Imprese: De Nora acquisisce il 100 per cento delle quote di Isia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia De Nora, dove il biossido di cloro è una parte importante della loro strategia di crescita”, ha proseguito Francesco Maia, ad e fondatore di Isia. “L’acquisizione di Isia da parte di De Nora offrirà al nostro team l'opportunità di estendere l'uso della tecnologia di biossido di cloro oltre il Medio Oriente, la nostra attuale e principale area di interesse". Isia sarà progressivamente integrata nella piattaforma De Nora Water Technologies, ampliando le opportunità di impiego del biossido di cloro per l'acqua potabile, la desalinizzazione, l'energia e nelle applicazioni relative all’acqua di raffreddamento industriale. Isia apporterà inoltre un'esperienza qualificata nel controllo e nell'automazione dei processi degli impianti industriali: dal 2000, ha infatti accumulato una ricca esperienza nella progettazione, realizzazione, avviamento e assistenza nel campo degli impianti industriali di controllo e automazione di processo. "Abbiamo un grande rispetto per il team di Isia, che sta facendo un ottimo lavoro nel proprio mercato di sbocco", dice il vicepresidente del gruppo Grundfos, Tommy Due Hoy. "Isia ha un solido portafoglio di soluzioni di alta qualità basate sul biossido di cloro, e sarà sicuramente in grado di esprimere al meglio il suo potenziale sotto una nuova proprietà. Siamo lieti di aver individuato in De Nora un acquirente in grado di sostenere, rafforzare e sviluppare Isia. De Nora sarà un'eccellente nuova casa per Isia e per tutti i suoi dipendenti”. (Com)