Cultura: oggi nuova puntata di Radio Kulturaeuropa

- È prevista per oggi, martedì 1 giugno, a partire dalle ore 17.30, una nuova puntata di Radio Kulturaeuropa dal titolo "Jean Thiriart - Il pensiero e la sua attualità". In merito alla trasmissione, gli animatori della web radio hanno dichiarato: "Thiriart, con le sue esperienze e le sue proposte, prima tra tutte quelle del movimento Jeune Europe, ha rappresentato una pietra miliare per tutti coloro che si rifanno ad una certa visione della politica e dell'Europa. Proprio l'Europa, nelle elaborazioni del belga, ha sempre rappresentato un punto centrale e imprescindibile da porre come alternativa al modello capitalistico statunitense e a quello marxista sovietico. Oggi, a distanza di anni, le sue proposte risultano essere ancora attuali nonostante i player dello scacchiere geopolitico abbiano cambiato nome". "È proprio per tali ragioni - hanno sottolineato i promotori della emittente web – che, in piena conformità con la linea che da sempre ci anima, abbiamo deciso di dedicare a questa figura troppo spesso trascurata un episodio della nostra radio. A parlarne e ad illustrare come certe tesi siano pienamente attuabili e riproponibili nella contemporaneità ci saranno il professor Franco Cardini, storico e saggista, e il professor Claudio Mutti, scrittore ed editore della rivista 'Eurasia', animatori di Giovane Europa che hanno dedicato a quell'esperienza va ti testi. Seguiranno poi gli interventi di Puccio Spezzaferro, giornalista e promotore del movimento Organizzazione Lotta di Popolo, e Marco Scatarzi, editore di Passaggio al Bosco e portavoce della sigla Casaggì". "La trasmissione - spiegano gli organizzatori - potrà essere seguita in diretta (al link https://www.kulturaeuropa.eu/radiokulturaeuropa/) e sarà possibile interagire con gli ospiti mediante messaggio di WhatsApp al numero 324 953 95 64. Le prossime attività della radio saranno pubblicizzate tramite l'account Facebook (https://www.facebook.com/kulturaeuropa/) e quello Instagram (https://www.instagram.com/kulturaeuropa/?hl=it)". (Ren)