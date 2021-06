Piemonte: 4 e 29 maggio, Regione istituisce giornate commemorative di Grande Torino e vittime dell'Heysel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giornate commemorative, il 4 e il 29 maggio, saranno istituite in Piemonte per ricordare ogni anno il Grande Torino e le vittime dell’Heysel, che hanno segnato la storia sportiva regionale. Questa la principale novità prevista dal disegno di legge 132 di modifica alla legge 23/2020 in materia di promozione e impiantistica sportiva, di cui si è svolta oggi in sesta Commissione la discussione generale. “L’istituzione di queste ricorrenze ha l’obiettivo di preservare la memoria storica e di promuovere i valori dell’etica sportiva - ha detto l’assessore Fabrizio Ricca illustrando il provvedimento -. Nel caso del Grande Torino si tratta di mantenere vivo l'esempio di una squadra simbolo della rinascita italiana, il ricordo delle vittime dell’Heysel vuole stigmatizzare ogni forma di violenza nelle competizioni sportive”. (segue) (Rpi)