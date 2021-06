Piemonte: 4 e 29 maggio, Regione istituisce giornate commemorative di Grande Torino e vittime dell'Heysel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Riva Vercellotti (FI) valuterà un emendamento per l’istituzione di un momento celebrativo di tutto il calcio piemontese degli anni d’oro, “squadre che hanno fatto del calcio lo sport più popolare d’Italia e di cui sarebbe importante tramandare la storia”. Nella discussione sono intervenuti anche i consiglieri Sarah Disabato (M5s), Francesca Frediani (M4o) Sergio Chiamparino (Pd) e Federico Perugini (Lega). Il ddl, che avrà come relatori Perugini per la maggioranza e Disabato e Frediani per le opposizioni, riformula inoltre una serie di articoli che una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato come passibili di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale. Sull’istituzione delle due giornate commemorative si terranno le consultazioni on line fino a lunedì 7 giugno. (Rpi)