Infrastrutture: Salini (Webuild), carenze al Sud alla base del divario con Nord

- "Le carenza di infrastrutture sono alla base del gap tra Nord e Sud. Una distanza che per essere colmata necessita di investimenti e nuove opere, per dare a Mezzogiorno speranza e futuro per le nuove generazioni". Così l'amministratore di Webuild, Pietro Salini, oggi presente in Regione Campania per la presentazione del nuovo snodo ferroviario Napoli-Bari. "Oggi - ha annunciato Salini - lanciamo un nuovo programma per 100 giovani ingegneri del Sud da impiegare nel gruppo Webuild". "Il rapporto tra pubblico e privato - conclude l'ad - è una cosa positiva, e queste iniziative lo dimostrano". (Ren)