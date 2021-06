Napoli: Laboccetta (Polo Sud), Maresca sbaglia a rimarcare distanza da destra politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A mio sommesso parere sbaglia Catello Maresca quando ci tiene a rimarcare la sua distanza dalla destra politica. A Napoli la destra non può essere considerata un accessorio, e neppure tappezzeria". Così in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "La comunità di destra nella Capitale del Sud ha uno straordinario radicamento - prosegue il presidente di Polo Sud - Spesso questo mondo si è rifugiato nell'astensionismo in mancanza di un progetto credibile e presentabile. Ma è pronto a tornare in campo se il candidato sindaco saprà usare i toni giusti e soprattutto se vorrà lanciare un vero e nuovo progetto di modernizzazione e di ripartenza. Mi permetto, con gran rispetto, di dare un consiglio al dottor Catello Maresca. E lo faccio alla luce del sole e senza peli sulla lingua. Lui dovrà essere il sindaco di tutti il giorno dopo l'elezione. Ma occorre prima vincere". (Ren)