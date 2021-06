Imprese: Fiorini (Lega), visita Draghi a distretto ceramico Sassuolo segnale importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo molto soddisfatti dell'attenzione dimostrata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi: con la sua visita istituzionale al Distretto ceramico di Sassuolo, riconosce il valore di una realtà produttiva che rappresenta un'eccellenza del made in Italy. Lo sottolinea la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive. "Il governo dimostra attenzione alle esigenze di questo settore che la Lega ha sempre fortemente sostenuto in questi anni difficili. A partire dal 'bonus idrico' introdotto nell'ultima legge di Bilancio, con un emendamento a mia prima firma. Questa visita - prosegue Fiorini - rappresenta anche un'occasione preziosa per ribadire l'assoluta necessità di avviare al più presto i lavori della tanto attesa Bretella Campogalliano-Sassuolo, infrastruttura fondamentale per la logistica e la competitività di tutti i distretti industriali della regione. I gravi ritardi accumulati dal precedente esecutivo stanno penalizzando pesantemente un asset strategico per l'economia nazionale. Il comparto ceramico di Sassuolo produce quasi 6 miliardi di fatturato, dando lavoro a più di 20 mila addetti e con un indotto di quasi pari entità. Il prezioso valore aggiunto sono i nostri imprenditori e il tessuto produttivo del territorio che va sostenuto e incentivato".(Com)