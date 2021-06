2 giugno: Mattarella, celebrazione di quest'anno in segno rilancio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità nazionale, "che intraprende il delicato percorso verso il definitivo superamento del periodo emergenziale, celebra quest’anno la ricorrenza del 2 giugno nel segno dell’impegno collettivo per il rilancio del Paese e della ricerca di nuove prospettive di sviluppo e modernizzazione". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai prefetti d'Italia, in occasione della Festa della Repubblica, affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale. (Com)