Pescara: Wwf si rivolge a carabinieri forestali su interventi in via Pantini

- Gli interventi in corso in questi giorni in via Pantini, all'interno della Riserva dannunziana, al di là di ogni altra considerazione sulla opportunità di seguire pedissequamente una scelta "antica" pur in presenza di possibili e meno impattanti ipotesi alternative, stanno creando danno alla fauna ignorando la normativa in vigore. La direttiva europea numero 2009/147/Ce vieta infatti esplicitamente i tagli di rami e alberi nel periodo di nidificazione degli uccelli mentre la legge 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma, all'articolo 21, prevede sanzioni per la distruzione di uova e nidi. E il periodo di nidificazione, com'è noto e come rilevabile dalla letteratura scientifica, inizia dalla metà di marzo e si protrae fino ad agosto. Per questo il Wwf si è rivolto ai carabinieri forestali di Pescara "sollecitando gli opportuni e urgenti provvedimenti" in relazione a quanto sta accadendo, nel pieno di un'area che è stata, per il suo valore ambientale, destinata come priorità assoluta alla tutela della natura. (Gru)