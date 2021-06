Covid: Mattarella, sinergia tra istituzioni punto di forza per assicurare coesione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi, "contrassegnati dalle complesse sfide della pandemia, la sinergia tra le istituzioni, di cui i prefetti e gli amministratori locali sono stati attivi promotori, è stata un punto di forza essenziale per arginare la recrudescenza del contagio e assicurare la tenuta della coesione sociale". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai prefetti d'Italia in occasione della Festa della Repubblica. "Se ora possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro, è soprattutto grazie alla ricchezza di risorse che il Paese ha saputo trovare o riscoprire e all’apporto unitario che ciascuno, non senza sacrificio, ha offerto", osserva il capo dello Stato.(Com)